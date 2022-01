LIVE Tsitsipas-Medvedev, Australian Open 2022 in DIRETTA: si inizia alle 09.30 italiane (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.50 Essendo terminata la prima semifinale, la sfida tra Tsitsipas e Medvedev scatterà alle ore 09.30 italiane. Il programma del match tra Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev, valido per la seconda semifinale del torneo singolare maschile degli Australian Open 2022 di Melbourne (Australia). Sarà un rematch della semifinale dello scorso anno, quando a vincere fu il russo in tre set. Analizzando tutti i precedenti tra i due giocatori, possiamo notare che Medvedev è ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.50 Essendo terminata la prima semifinale, la sfida trascatteràore 09.30. Il programma del match tra Stefanose DaniilBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’incontro tra Stefanose Daniil, valido per la seconda semifinale del torneo singolare maschile deglidi Melbourne (Australia). Sarà un rematch della semifinale dello scorso anno, quando a vincere fu il russo in tre set. Analizzando tutti i precedenti tra i due giocatori, possiamo notare cheè ...

