Il futuro è già qui | primo intervento chirurgico al mondo eseguito da un robot in autonomia totale

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Effettuato a Baltimora negli Stati Uniti, presso la Johns Hopkins University, ilchirugico alda unin. E i risultati sono davvero eccellenti. Una sala operatoria di unnon lontano? – ComputerMagazine.itUna laparoscopia addominale eseguita con precisione estrema ed effettuata presso la Johns Hopkins University di Baltimora su undi quattro maiali fa ben sperare il settore della chirurgiaica: come riportato, infatti, dal gruppo di ingegneri e di informatici a capo del progetto STAR (acronimo di “Smart Tissue Autonomous”), l’intera procedura si è rivelata un assoluto successo, tanto da far prevedere di poterla presto ...

Advertising

elio_vito : Partiti deboli e leader piccini, che pensano di poter giocare con un giocattolo a loro sconosciuto, la Costituzione… - Marcozanni86 : Però è troppo facile svegliarsi ora. Tuttavia il tema più che il futuro dell'industria, già compromesso da una seri… - luca_fly1 : RT @44gattdernesto: Lui, Dušan Vlahovic, il nuovo centravanti della Juventus F.C., è senza alcun dubbio il giocatore del presente e del fut… - 44gattdernesto : Lui, Dušan Vlahovic, il nuovo centravanti della Juventus F.C., è senza alcun dubbio il giocatore del presente e del… - EnzaAltieri : RT @Amelie84044597: Vivi come se il mondo fosse già quello che vuoi. 'Lettera a una ragazza del futuro' Concita de Gregorio Lei non ha a… -

Ultime Notizie dalla rete : futuro già

Corriere dello Sport

...da alternare ad Ivan Perisic sulla corsia di sinistra sia per l'immediato che nel prossimo. ... Stiamo parlando quasi tutti i giorni, non solo adesso,2, 3 anni fa Bastoni mi ha detto che ...In mostra alcuni preziosi oggetticonservati in Basilica e donati da Papa Benedetto XV alla sua ... Saranno inoltre esposti l'atto di battesimo delpapa, che fu officiato proprio nella ...