I canali RAI non si vedono sul digitale terrestre? Si può chiedere una smart card gratuita per vederli via satellite. (Di venerdì 28 gennaio 2022) Per coloro che hanno problemi di visione la RAI offre, deve farlo per il contratto di servizio, una card che permette la ricezione dei soli canali RAI via satellite. Chi sceglie però questa strada farebbe bene a valutare anche tivusat: tutti i canali, qualità e stessi costi...

