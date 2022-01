HiWay Media e FIT insieme per lo sviluppo di Supertennix

Advertising

Tiscali.it

, start - up innovativa in forte espansione nel mondo dell'intrattenimento sportivo, e FIT annunciano l'accordo siglato per lo sviluppo di una nuova piattaforma streaming. SuperTenniX, ...... propone pacchetti di euro 12,99 a gara per i non Tesserati, i quali possono comunque accedere all'innovativa piattaforma OTT (sviluppata in collaborazione con) senza però godere dei ...E' finalmente online la nuova web tv della Federazione Motociclistica Italiana: FedermotoTV è disponibile sul sito www.federmoto.tv e propone contenuti di grande interesse per tutti i motociclisti. La ...Su federmoto.tv dal weekend in onda la televisione della Fmi, progetto voluto dal presidente Copioli. Prezzi speciali per i tesserati, ma anche chi non è affiliato alla Fmi potrà vedere i contenuti ...