Dalla tragedia alla scoperta: nuovi scavi archeologici in Iraq (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ecco come la tragica distruzione apportata dalla guerra può trasformarsi in occasione di scoperta. Gli archeologi iracheni hanno svelato i resti della sala della preghiera della moschea di al-Nouri, Mosul. Si tratta di importantissimi reperti risalenti al XII secolo. Rinasce la speranza in Iraq. scavi a Mosul, in Iraq, nel territorio martoriato dall'ISIS A Mosul, in Iraq, gli scavi condotti sotto la Sala della preghiera di al-Nouri hanno portato alla luce i resti di una moschea del XII secolo. Gli archeologi sono riusciti a riscoprire quattro stanze costruite in pietra e gesso. Il luogo è quello tristemente noto per lo scempio architettonico compiuto dai guerriglieri del Califfato Islamico, con la distruzione sistematica di edifici ...

