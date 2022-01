Casellati a quota 382. Settantuno i franchi tiratori. La Russa: i voti mancati non sono di FdI (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, candidata del centrodestra, ha ottenuto 382 voti, 71 in meno rispetto ai 453 grandi elettori. Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha invece ottenuto 46 preferenze. La Russa: i voti mancati alla Casellati non sono di FdI Ignazio La Russa ha subito commentato: “I voti mancati per la Casellati non sono di Fratelli d’Italia”. La Lega ha fatto trapelare che i parlamentari leghisti hanno espresso compattamente 208 voti per la candidata di centrodestra. Entrambi puntano dunque l’indice contro Forza Italia. LEGGI ANCHE Letta getta benzina sul fuoco: «La Casellati? Operazione incomprensibile, così salta ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il presidente del Senato, Elisabetta, candidata del centrodestra, ha ottenuto 382, 71 in meno rispetto ai 453 grandi elettori. Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha invece ottenuto 46 preferenze. La: iallanondi FdI Ignazio Laha subito commentato: “Iper lanondi Fratelli d’Italia”. La Lega ha fatto trapelare che i parlamentari leghisti hanno espresso compattamente 208per la candidata di centrodestra. Entrambi puntano dunque l’indice contro Forza Italia. LEGGI ANCHE Letta getta benzina sul fuoco: «La? Operazione incomprensibile, così salta ...

