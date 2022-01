Calciomercato: Salernitana. Ufficiale l'arrivo di Verdi dal Torino (Di venerdì 28 gennaio 2022) Intanto il Corinthians ha annunciato l'accordo per il trasferimento del centrocampista Ederson SALERNO - La Salernitana ha reso noto "di aver raggiunto l'accordo con il Torino per il trasferimento a ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) Intanto il Corinthians ha annunciato l'accordo per il trasferimento del centrocampista Ederson SALERNO - Laha reso noto "di aver raggiunto l'accordo con ilper il trasferimento a ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialUSS1919 | Per la difesa in arrivo #Dragusin della @juventusfc (quest'anno già in prestito… - DiMarzio : Depositato il contratto di #Verdi, ora la #Salernitana spera di convincere anche #Izzo - DiMarzio : #Calciomercato: la ?@OfficialUSS1919? pensa anche a #LysMousset per l’attacco - Carlogioia20 : La #Salernitana, tramite i propri siti ufficiali, ha comunicato l’acquisto di Simone #Verdi dal Torino. #Calciomercato #CarloGioia - RaiSport : Alla #Salernitana arriva #Verdi dal #Torino Intanto arriva dal #Corinthians l'annuncio dell'accordo con il club ca… -