Berrettini | il sogno Australian Open finisce in semifinale | Nadal vince 3-1 ma applaude Matteo | «Ha un grande futuro»

Advertising

Eurosport_IT : FINISCE IL SOGNO DI BERRETTINI! ?? Rafa Nadal vince la semifinale meritatamente e conquista la sua sesta finale a M… - Agenzia_Ansa : Sfuma il sogno Berrettini, Nadal in finale agli #AusOp. Azzurro sconfitto in quattro set dallo spagnolo #ANSA - SuperTennisTv : ???? Rafa #Nadal conquista la sua sesta finale agli #AusOpen! Sconfigge Matteo Berrettini 6-3 6-2 3-6 6-3 e domani p… - SEMPREFMILAN : RT @Eurosport_IT: FINISCE IL SOGNO DI BERRETTINI! ?? Rafa Nadal vince la semifinale meritatamente e conquista la sua sesta finale a Melbour… - zazoomblog : Australian Open: sfuma il sogno Berrettini Nadal in finale - #Australian #Open: #sfuma #sogno -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini sogno

Matteosi arrende alla leggenda . Sfuma in semifinale ildel tennista romano di agguantare la prima finale della carriera agli Australian Open . Nel caldissimo e umido primo pomeriggio di ...E' sfumato quindi in semifinale ilaustraliano di. Il tennista romano, numero 7 del ranking Atp e del seeding, che dopo questo Slam salirà al sesto posto, primo azzurro di sempre in ...Un sogno infranto. Matteo Berrettini è stato sconfitto nella semifinale degli Australian Open 2022 da un grande Rafael Nadal. Lo spagnolo (n.5 ATP) si è imposto per 6-3 6-2 3-6 6-3 in 2 ore e 58 minut ...MELBOURNE. Il sogno di Matteo Berrettini di vincere gli Australian Open si spegne in semifinale. A batterlo in quattro set (63 62 36 63), dopo 2h58' di gioco, lo spagnolo Rafa Nadal, già vincitore del ...