“Affare sfumato”: calciomercato Juve, Allegri ora dovrà stravolgere tutto (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Juve ha ufficializzato oggi l’acquisto di Vlahovic, ma c’è una notizia che può scombussolare i piani bianconeri. La Juventus per cercare di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League ha puntato tutte le sue fish su Dusan Vlahovic. Il club bianconero ha preso il giovane attaccante dalla Fiorentina per ben 75 milioni di euro, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 28 gennaio 2022) Laha ufficializzato oggi l’acquisto di Vlahovic, ma c’è una notizia che può scombussolare i piani bianconeri. Lantus per cercare di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League ha puntato tutte le sue fish su Dusan Vlahovic. Il club bianconero ha preso il giovane attaccante dalla Fiorentina per ben 75 milioni di euro, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SissyGrizz : @Sgang1908 Adesso vogliono far sembrare come se l'affare Scamacca sia sfumato per la scelta del giocatore, quando è… - 1Dioniso : @trabs62 Può darsi, si. O magari l’Australia ha espulso Djokovic per ritorsione per questo affare sfumato ???? - ICazzotti : il 31 gennaio dell'era #Spalletti,quello che aveva messo sul mercato Brozo,è sfumato l'affare che avrebbe cambiato… - infoitsport : Sensi-Sampdoria, i blucerchiati aspettano l'Inter e non considerano sfumato l'affare: il punto - sportli26181512 : Sensi-Sampdoria, i blucerchiati aspettano l'Inter e non considerano sfumato l'affare: il punto: La Sampdoria aspett… -

Ultime Notizie dalla rete : Affare sfumato Dalla Catalogna - Morata al Barcellona, l'affare sfuma definitivamente. Resterà alla Juventus Ultime notizie calcio mercato Napoli - Dopo che se n'è a lungo parlato, pare ormai sfumato in maniera definitiva l'approdo di Alvaro Morata al Barcellona. A riferire la notizia è l'emittente catalana Rac 1, infatti, i blaugrana non hanno raggiunto l'intesa con l'Atletico Madrid, che ...

Ufficiali: Gosens all'Inter, Vlahovic alla Juve, Lazetic al Milan Per la difesa piace sempre Malick THIAW , classe 2001 dello Schalke, ma affare complicato per le ... Sfumato DIEGO COSTA , la Salernitana è sempre più vicina a Simone VERDI che dovrebbe arrivare con la ...

“Affare sfumato”: calciomercato Juve, Allegri ora dovrà stravolgere tutto SerieANews Dalla Catalogna - Morata al Barcellona, l'affare sfuma definitivamente. Resterà alla Juventus Ultime notizie calcio mercato Napoli - Dopo che se n'è a lungo parlato, pare ormai sfumato in maniera definitiva l'approdo di Alvaro Morata al Barcellona. A riferire la notizia è l'emittente catalana ...

Kulusevski-Tottenham: l’affare last minute si può fare Contestualmente, la stessa testata giornalistica britannica, parla di una richiesta dei bianconeri all’Arsenal: l’oggetto del desiderio potrebbe essere Pierre-Emerick Aubameyang. Stando a The Athletic ...

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Dopo che se n'è a lungo parlato, pare ormaiin maniera definitiva l'approdo di Alvaro Morata al Barcellona. A riferire la notizia è l'emittente catalana Rac 1, infatti, i blaugrana non hanno raggiunto l'intesa con l'Atletico Madrid, che ...Per la difesa piace sempre Malick THIAW , classe 2001 dello Schalke, macomplicato per le ...DIEGO COSTA , la Salernitana è sempre più vicina a Simone VERDI che dovrebbe arrivare con la ...Ultime notizie calcio mercato Napoli - Dopo che se n'è a lungo parlato, pare ormai sfumato in maniera definitiva l'approdo di Alvaro Morata al Barcellona. A riferire la notizia è l'emittente catalana ...Contestualmente, la stessa testata giornalistica britannica, parla di una richiesta dei bianconeri all’Arsenal: l’oggetto del desiderio potrebbe essere Pierre-Emerick Aubameyang. Stando a The Athletic ...