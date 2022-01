3 esempi di sostenibilità agita | Prosperity

Leggi su cityroma

(Di sabato 29 gennaio 2022) Prosperità significa garantire a tutti gli esseri umani una vita prospera e soddisfacente e che il progresso economico, sociale e tecnologico avvenga in armonia con la natura. Per la rubrica Storydoers Società Sostenibile di Rinascita Digitale, Anna Forciniti insieme a Letizia Migliola, Co-Founder di Evidentia, ripercorre le storie di Francesco Mondora (Mondora srl), Alessandro Radicchi (Binario95) e Sergio Galasso (Itinerari Paralleli), in cui è ben evidente l’importanza dell’ascolto dei bisogni dell’altro inteso come singolo e come comunità. In cui gli ingredienti fondamentali dell’agire sono il coraggio, il dialogo, l’interazione e la visione.I 5 video della serie sullasono frutto di un percorso che abbiamo costruito lungo tutto il 2021 e che abbiamo cercato di sintetizzare attraverso le 5 P (Planet, People, ...