Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2022 ore 09:45

Viabilità DEL 27 GENNAIO 2022 ORE 09.35 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SULLA FLAMINIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO. SULLA PROVINCIALE 3 TARQUINIENSE SONO IN CORSO LAVORI DI TAGLIO DELLE ALBERATURE A CURA DI ASTRAL ALL'ALTEZZA DEL KM 2+400; SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO. TRASPORTO FERROVIARIO RISOLTO IL GUASTO TECNICO SULLA LINEA FL1 ORTE-FIUMICINO AEROPORTO, IL SERVIZIO È TORNATO REGOLARE. INFINE, OGGI 27 GENNAIO GIORNATA DI COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME DELL'OLOCAUSTO; PREVISTE MODIFICHE ALLA Viabilità PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA IN ALCUNI COMUNI DELLA Regione Lazio.

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Roma, Gualtieri: 'Rifiuti, c'è ancora da fare ma il bilancio è ok' Il nostro obiettivo è quello di arrivare al Giubileo con una viabilità in condizioni completamente ... ma è normale che in una Capitale come Roma un treno su tre della linea B non riesca a partire e ...

