Ultime Notizie Roma del 27-01-2022 ore 19:10 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera da redazionali Coppola Giuliano Ferrigno elezione del presidente della repubblica oggi il quarto scrutinio con il quorum fissato nella maggioranza assoluta del plenum Fare 505 voti centro destra si è astenuta mentre il MoVimento 5 Stelle PDF liberi e uguali hanno votato scheda Bianca Questo permetterebbe di prendere altro tempo trovare un accordo nuovi incontri tra i partiti oggi per trovare L’intesa sul nome in una nota del centrosinistra si legge coerentemente con quanto chiesto il fatto nei giorni scorsi eri Confermiamo la nostra immediata disponibilità ad un confronto per la ricerca di un nome condiviso super partes in grado di rappresentare tutti gli italiani nel frattempo in questa mutazione scheda Bianca Cambiamo argomento freddo e gelo in arrivo in Italia giorni della merla a rischio da ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 27 gennaio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera da redazionali Coppola Giuliano Ferrigno elezione del presidente della repubblica oggi il quarto scrutinio con il quorum fissato nella maggioranza assoluta del plenum Fare 505 voti centro destra si è astenuta mentre il MoVimento 5 Stelle PDF liberi e uguali hanno votato scheda Bianca Questo permetterebbe di prendere altro tempo trovare un accordo nuovi incontri tra i partiti oggi per trovare L’intesa sul nome in una nota del centrosinistra si legge coerentemente con quanto chiesto il fatto nei giorni scorsi eri Confermiamo la nostra immediata disponibilità ad un confronto per la ricerca di un nome condiviso super partes in grado di rappresentare tutti gli italiani nel frattempo in questa mutazione scheda Bianca Cambiamo argomento freddo e gelo in arrivo in Italia giorni della merla a rischio da ...

