Su Twitter l'ira di Chuck Palahniuk, autore del libro da cui è tratta la pellicola (Di giovedì 27 gennaio 2022) 2022: i film più attesi e da non perdere guarda le foto Il finale di un film completamente "ribaltato" per compiacere le autorità cinesi. Questa non è la trama di una fiction di spionaggio, ma ciò che è accaduto davvero in Cina: la scena conclusiva di Fight Club, il film cult del 1999 di David Fincher con Edward Norton e Brad Pitt, è stata riscritta in modo da non infastidire il governo cinese. In Cina, cambiato il finale di Fight Club Nel suo anno di uscita, il film non era proprio uscito in Cina a causa della partecipazione, tra i protagonisti, di Brad Pitt, "colpevole" di aver girato, due anni prima, Sette anni in ...

