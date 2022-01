Splitgate | svelata la data di inizio della season 1 e molto altro

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 27 gennaio 2022)è il nuovo gioco free-to-play del momento ed è stata svelato ladi1, ricca di nuove modalità da provareè uno degli sparatutto multiplayer free-to-play più sorprendenti del 2021 e nonostante sia ancora in beta, è stataladi1 ricca di novità. Essenzialmente il gioco è una combinazione tra Portal e Halo, in cui i giocatori si scontrano in arene usando armi da fuoco e portali per spostarsi velocemente. Questo mix unico ha permesso al gioco di distinguersi in un mercato ormai saturo e con l’uscitaStagione 1, il gioco promette tantissime novità e miglioramenti sotto molti aspetti. La ...