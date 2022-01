Sanremo 2022 bomba, è scoppiata una lite furiosa dietro le quinte tra due big … (Di giovedì 27 gennaio 2022) Avrà inizio il prossimo 1 febbraio 2022 la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Un’attesa che cresce ogni giorno sempre di più e che nelle ultime ore è stata alimentata da alcuni gossip che riguarderebbero due cantanti in gara tra le quali sarebbe scoppiata una furiosa lite. Di chi stiamo parlando e cosa è successo? Facciamo un po’ di chiarezza. lite a Sanremo tra due cantanti in gara? E’ delle ultime ore la notizia di una presunta lite tra due cantanti in gara al Festival di Sanremo. Stiamo nello specifico parlando di Donatella Rettore e Ditonellapiaga che secondo alcuni rumors avrebbero discusso dietro le quinte proprio durante le prove. Ma, per quale motivo? Sempre secondo quanto emerso ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 27 gennaio 2022) Avrà inizio il prossimo 1 febbraiola 72esima edizione del Festival di. Un’attesa che cresce ogni giorno sempre di più e che nelle ultime ore è stata alimentata da alcuni gossip che riguarderebbero due cantanti in gara tra le quali sarebbeuna. Di chi stiamo parlando e cosa è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.tra due cantanti in gara? E’ delle ultime ore la notizia di una presuntatra due cantanti in gara al Festival di. Stiamo nello specifico parlando di Donatella Rettore e Ditonellapiaga che secondo alcuni rumors avrebbero discussoleproprio durante le prove. Ma, per quale motivo? Sempre secondo quanto emerso ...

