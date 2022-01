Rossi (Alexion): "Orgogliosi di ravulizumab, svolta per malati Epn" (Di giovedì 27 gennaio 2022) - "La rimborsabilità di ravulizumab rappresenta per noi la realizzazione di ciò per cui lavoriamo ogni giorno da 30 anni: trasformare la vita delle persone affette da malattie rare e disturbi ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) - "La rimborsabilità dirappresenta per noi la realizzazione di ciò per cui lavoriamo ogni giorno da 30 anni: trasformare la vita delle persone affette da malattie rare e disturbi ...

Ultime Notizie dalla rete : Rossi Alexion Rossi (Alexion): "Orgogliosi di ravulizumab, svolta per malati Epn" Rossi ha poi ricordato come Alexion "sia da sempre impegnata a migliorare la vita e la qualità di vita delle persone colpite da malattie rare e quella delle loro famiglie cercando di sviluppare e ...

Emoglobinuria parossistica notturna, approvato il ravulizumab/ Ecco perchè è svolta L'annuncio è stato dato durante una conferenza stampa di Alexion Pharma Italy, per fare il punto ... e si caratterizza per la distruzione del complemento dei globuli rossi, la cosiddetta emolisi, e per ...

