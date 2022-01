Quirinale | quarta votazione | centrodestra si astiene | scheda bianca per il centrosinistra

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma – Al via il quarto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica, con il quorum fissato nella maggioranza assoluta del plenum, pari a 505 voti. Ilha annunciato che si asterrà, mentre M5S, Pd e Leu voteranno. Nuovi incontri tra i partiti anche oggi per trovare un’intesa sul nome. Ilverso l’astensione dunque con i grandi elettori che risponderanno alla chiama, si avvicineranno alla Presidenza e diranno ai segretari ‘astenuto’ senza ritirare la. Dopo aver annunciato l’astensione, i grandi elettori usciranno dall’Aula senza passare dalle cabine. E’ quanto spiegano fonti delnelle ‘istruzioni per l’uso’ in vista del quarto scrutinio di oggi dopo la scelta dell’astensione. Pd, M5S e Leu opteranno per la ...