Quirinale 2022, Salvini: "Casini? È stato eletto con il Pd" (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – "Casini? E' uno che è stato eletto con il Pd. Una proposta della sinistra". Così Matteo Salvini, entrando al vertice del centrodestra, rispondendo a chi gli chiede se pensa al nome dell'ex presidente della Camera per il Quirinale. "Penso che l'elezione sia una cosa importante, prima si fa e certo meglio è, ma non stiamo mica a scegliere le mele…", ha poi aggiunto Salvini invitando alla calma e spiegando che "io sto sentendo tutti" gli altri leader "tutti i giorni, è il mio dovere, è il mio lavoro: porto proposte, ascolto". "Ci sono venti di guerra, una situazione difficile, penso quindi che Draghi è prezioso dove è, a Palazzo Chigi", ha affermato ancora il leader della Lega. "No a giochini con il premier", ha concluso. L'articolo proviene da Italia Sera.

