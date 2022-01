Paxlovid: via libera Ema alla pillola anti Covid di Pfizer (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, ha raccomandato l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per il Paxlovid. Si tratta del farmaco anti Covid per via orale prodotto da Pfizer. Il via libera giunge in una fase ancora difficile della pandemia. Nel vecchio continente, sulle 211 regioni in cui si dividono i territori dei 27 Paesi membri dell’Unione europea, solo quattro (due in Polonia e due in Romania) non sono in rosso scuro. Lo ha stabilito il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) nella sua nuova mappa, resa nota oggi 27 gennaio. “Efficace contro il rischio di Covid grave” Dagli inizi di gennaio è in distribuzione in Italia il Molnupiravir, la pillola anti Covid dell’americana Merck e ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, ha raccomandato l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per il. Si tratta del farmacoper via orale prodotto da. Il viagiunge in una fase ancora difficile della pandemia. Nel vecchio continente, sulle 211 regioni in cui si dividono i territori dei 27 Paesi membri dell’Unione europea, solo quattro (due in Polonia e due in Romania) non sono in rosso scuro. Lo ha stabilito il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) nella sua nuova mappa, resa nota oggi 27 gennaio. “Efficace contro il rischio digrave” Dagli inizi di gennaio è in distribuzione in Italia il Molnupiravir, ladell’americana Merck e ...

