Paolo Fox chiama in diretta I Fatti Vostri e spiega perché manca dal programma: i dettagli sulla sua assenza (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nel corso dell'ultima settimana, il pubblico de I Fatti Vostri ha notato l'assenza di Paolo Fox, che solitamente nel programma cura una rubrica dedicata all'oroscopo. Dal momento che i conduttori del programma, Anna Falchi e Salvo Sottile, non hanno comunicato ufficialmente i motivi, l'astrologo oggi ha chiamato in diretta per rassicurare i fan e ha rivelato i motivi per cui è saltato il suo appuntamento quotidiano. Paolo Fox svela ai fan i motivi della sua assenza da I Fatti Vostri Da una settimana circa, dunque, l'astrologo non ha potuto curare la rubrica dedicata all'oroscopo all'interno del programma condotto da Anna Falchi e Salvo Sottile. Tuttavia, con una ...

