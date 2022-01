Moya | ' Nadal con Shapovalov ha perso 4 chili | era disidratato'

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Chesarà, quello che affronterà Berrettini per un posto in finale degli Australian Open? Probabilmente un po' più leggero: 'Haquattrodopo la partita contro, era molto ...

Chesarà, quello che affronterà Berrettini per un posto in finale degli Australian Open? ... Parole di Carlos: l'allenatore del maiorchino ha parlato ai microfoni di 'El Partidazo de Cope' all'...cavalca l'onda di quello che ha già dichiarato il toro di Manacor: 'La pressione c'è, ma il modo migliore per affrontarla è non farne un affare di stato.ha già detto che la sua felicità ...Matteo Berrettini e Rafael Nadal si sfideranno nella semifinale degli Australian Open 2022. L'appuntamento è per venerdì 28 gennaio (ore 04.30 italiane) sul cemento outdoor di Melbourne, dove i due te ...Rafa Nadal buscará un hueco en la final del Open de Australia ante el italiano Matteo Berrettini, verdugo de Carreño y Alcaraz en rondas anteriores del torneo ...