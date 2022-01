Lo strano caso della rivalità fra Mr Matteo e Mrs Giorgia. La bussola di Ocone (Di giovedì 27 gennaio 2022) La particolarità di questa elezione del Presidente della Repubblica è che le alleanze, e a volte persino le orze politiche che le compongono, non sono salde e coese al loro interno come una volta. Accade nel Pd, ove il fronte anti-Draghi è più ampio di quanto si pensi (ed è un fronte ostile al segretario); accade nel Movimento 5 Stelle, ove la rivalità fra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte è abbastanza evidente; e accade nel centrodestra tutto insieme considerato. Non si tratta, in verità, in quest’ultimo caso, solo della rivalità, che pure c’è, fra Matteo Salvini e Giorgia Meloni per la leadership. Si tratta degli interessi, e quindi degli obiettivi, diversi e spesso divergenti che hanno i due partiti in questo momento. Fratelli d’Italia avrebbe convenienza, in effetti, ... Leggi su formiche (Di giovedì 27 gennaio 2022) La particolarità di questa elezione del PresidenteRepubblica è che le alleanze, e a volte persino le orze politiche che le compongono, non sono salde e coese al loro interno come una volta. Accade nel Pd, ove il fronte anti-Draghi è più ampio di quanto si pensi (ed è un fronte ostile al segretario); accade nel Movimento 5 Stelle, ove lafra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte è abbastanza evidente; e accade nel centrodestra tutto insieme considerato. Non si tratta, in verità, in quest’ultimo, solo, che pure c’è, fraSalvini eMeloni per la leadership. Si tratta degli interessi, e quindi degli obiettivi, diversi e spesso divergenti che hanno i due partiti in questo momento. Fratelli d’Italia avrebbe convenienza, in effetti, ...

Advertising

reportrai3 : Lo strano caso del proprietario della radio cinese che trasmette in Italia. #Report - formichenews : Lo strano caso della rivalità fra Mr Matteo e Mrs Giorgia. La bussola di @CorradoOcone ?? ??… - JOYCEDlVlSlON : @Paolameno @MattiaSimone97 @elio_vito però, guarda caso, oggi la destra non ha partecipiato al voto, e non c'è stat… - pelleimpura : @mercuriocromo_ È davvero un caso strano, Ceci. Me la mandi una sua foto? ?? - WhiteWidow_5050 : @Matt882604 @asrsupporter Semplicemente il rapporto noi-voi non esiste. Numeri alla mano siete pochi. E caso strano… -