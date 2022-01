Lettera al di là del mare di Massimo Ranieri | testo e significato

Leggi su zon

(Di giovedì 27 gennaio 2022)è la vera sorpresa di questo Festival di Sanremo 2022. Amadeus ha cercato il colpaccio portando l’artista all’Ariston, dopo il glorioso trionfo del 1988 con Perdere l’amore. La sua canzone èal di là del. Dopo il momento live con Tiziano Ferro nel 2020, in veste di super ospite, questa voltatorna in gara. Le aspettative sono altissime e il brano,al di là del, ha tutte le carte in regola per eguagliare suoi grandissimi successi. IldelLa canzone, composta da Fabio Ilacqua, ripropone l’intramontabile tema del viaggio. Racconta infatti la tappa da Napoli a New York, quasi un pellegrinaggio necessario ma difficile e pieno di paure. Non ...