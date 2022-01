L’ennesima bimba ricoverata per overdose a Palermo dopo aver ingerito per sbaglio sostanze stupefacenti (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ha ingerito per sbaglio sostanze stupefacenti, di cui facevano uso i genitori ed alcuni parenti: così una bambina di un anno e mezzo è stata ricoverata all’ospedale pediatrico “Di Cristina” di Palermo, in overdose. La famiglia l’ha portata d’urgenza verso la struttura dal paese della provincia di Agrigento in cui vive. Al suo arrivo le condizioni erano preoccupanti, ma con il passare delle ore c’è stato un miglioramento: “Le condizioni della bimba sono migliorate – ha dichiarato Marilù Furnari, direttrice sanitaria dell’ospedale – dopo essere stata ricoverata in neurochirurgia è stata trasferita in reparto”. Sono in corso indagini della polizia, coordinate dalla Procura per i minorenni. Quanto accaduto alla piccola ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Haper, di cui facevano uso i genitori ed alcuni parenti: così una bambina di un anno e mezzo è stataall’ospedale pediatrico “Di Cristina” di, in. La famiglia l’ha portata d’urgenza verso la struttura dal paese della provincia di Agrigento in cui vive. Al suo arrivo le condizioni erano preoccupanti, ma con il passare delle ore c’è stato un miglioramento: “Le condizioni dellasono migliorate – ha dichiarato Marilù Furnari, direttrice sanitaria dell’ospedale –essere statain neurochirurgia è stata trasferita in reparto”. Sono in corso indagini della polizia, coordinate dalla Procura per i minorenni. Quanto accaduto alla piccola ...

Advertising

neXtquotidiano : Se sono in giro per casa... L’ennesima bimba ricoverata per #overdose a #Palermo dopo aver ingerito per sbaglio so… - Yranidro : @francescapucca In realtà, essendo più che bimba di Barù, è la fan no. 1 di Soleil, ha voluto giustificare l'ennesi… - Tete89234854 : @IleS92 @Setankeah1795 Non so se fuori è così fredda dato il racconto del suo flirt con Leo. Temo che sia tutta man… - LorySmile_TV : Avendo visto il daytime, confermo per l'ennesima volta questa affermazione '?? è una bimba piccola capricciosa, all… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ennesima bimba L'ennesima bambina in overdose al Di Gristina Palermo Post