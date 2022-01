Inter, Gosens a disposizione di Inzaghi solo da fine febbraio (Di giovedì 27 gennaio 2022) Inizia l’avventura di Robin Gosens con l’Inter Manca ormai solo l’annuncio ufficiale, ma Robin Gosens si può considerare a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Inter. L’esterno tedesco ha sostenuto in mattinata le visite mediche di rito e firmato il contratto che lo legherà al club nerazzurro per i prossimi 4 anni. Per il suo debutto con la maglia nerazzurra, però si dovrà aspettare ancora un po’. Il tedesco è infatti al momento fermo a causa di un infortunio e sarà a disposizione di Inzaghi solamente a partire da fine febbraio ed inizio marzo. A riportarlo è Sky Sport. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Inizia l’avventura di Robincon l’Manca ormail’annuncio ufficiale, ma Robinsi può considerare a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’. L’esterno tedesco ha sostenuto in mattinata le visite mediche di rito e firmato il contratto che lo legherà al club nerazzurro per i prossimi 4 anni. Per il suo debutto con la maglia nerazzurra, però si dovrà aspettare ancora un po’. Il tedesco è infatti al momento fermo a causa di un infortunio e sarà adisolamente a partire daed inizio marzo. A riportarlo è Sky Sport. L'articolo proviene damagazine.

