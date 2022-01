Il senso di Hitler (2020): Dalla dittatura a TikTok (Di giovedì 27 gennaio 2022) Titolo originale: The meaning of Hitler Anno: 2020 Paese: Stati Uniti d’America Genere: Documentario Produzione: Play/Action Pictures, Uwaga Films Distribuzione: Wanted Cinema Durata: 92 minuti Regia: Petra Epperlein, Michael Tucker Sceneggiatura: Michael Tucker Fotografia: Michael Tucker Montaggio: Michael Tucker Musiche: Alex Kliment Il senso di Hitler è un documentario del 2020 al cinema dal 27... Source Leggi su locchiodelcineasta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Titolo originale: The meaning ofAnno:Paese: Stati Uniti d’America Genere: Documentario Produzione: Play/Action Pictures, Uwaga Films Distribuzione: Wanted Cinema Durata: 92 minuti Regia: Petra Epperlein, Michael Tucker Sceneggiatura: Michael Tucker Fotografia: Michael Tucker Montaggio: Michael Tucker Musiche: Alex Kliment Ildiè un documentario delal cinema dal 27... Source

Advertising

zazoomblog : Al cinema Il senso di Hitler: Da Trump allantisemitismo sui social ecco perché il nazismo affascina ancora oggi -… - Milanodascoprir : 27 gennaio, Giorno della Memoria, arriva nelle sale italiane con Wanted Cinema “IL SENSO DI HITLER”, il film dirett… - telodogratis : Il senso di Hitler, un film sul fascino attuale del nazismo - Italian : Il senso di Hitler, un film sul fascino attuale del nazismo - fisco24_info : Il senso di Hitler, un film sul fascino attuale del nazismo: Girato in nove Paesi, arriva in sala per il Giorno del… -