Il primo lockdown in Europa ha evitato oltre 800 decessi “per smog” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il lockdown imposto dalla pandemia ha salvato diverse vite, non soltanto grazie alla limitazione della diffusione del virus covid-19, ma grazie anche alla riduzione del traffico e degli spostamenti, che ha ridotto significativamente i rischi connessi allo smog. A renderlo noto è uno studio di Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) insieme alla London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) pubblicato oggi.La ricerca, realizzata grazie ai dati forniti da CAMS e altre istituzioni, ha messo quantitativamente a confronto l’impatto delle diverse misure politiche adottate in 47 grandi città europee, esaminando l’effettiva riduzione dei quantitativi di NO2, ozono, particolato fine PM2.5 e PM10.Tra i risultati più importanti della ricerca vi è l’aver dimostrato che l’impatto più significativo in termini di miglioramento della qualità ... Leggi su cityroma (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ilimposto dalla pandemia ha salvato diverse vite, non soltanto grazie alla limitazione della diffusione del virus covid-19, ma grazie anche alla riduzione del traffico e degli spostamenti, che ha ridotto significativamente i rischi connessi allo. A renderlo noto è uno studio di Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) insieme alla London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) pubblicato oggi.La ricerca, realizzata grazie ai dati forniti da CAMS e altre istituzioni, ha messo quantitativamente a confronto l’impatto delle diverse misure politiche adottate in 47 grandi città europee, esaminando l’effettiva riduzione dei quantitativi di NO2, ozono, particolato fine PM2.5 e PM10.Tra i risultati più importanti della ricerca vi è l’aver dimostrato che l’impatto più significativo in termini di miglioramento della qualità ...

