Harry Potter e il calice di fuoco su Italia 1: gli errori che non hai mai notato (Di giovedì 27 gennaio 2022) Giovedì 27 gennaio su Italia 1 va in onda un nuovo episodio della saga di Harry Potter, precisamente il quarto: “Harry Potter e il calice di fuoco”. La storia si fa ancora più appassionante e più oscura e si concluderà con la morte di uno studente di Hogwarts, un fatto che segnerà ancor di più Harry e il suo percorso scolastico e di vita. Senza contare che in questo episodio Colui-che-non-deve-essere-nominato torna in carne e ossa ad affliggere il mondo dei maghi. Harry Potter e il calice di fuoco su Canale 5: gli errori che non hai mai notato LEGGI ANCHE: — L’unico personaggio realmente esistito di tutta la saga si trova nel film ... Leggi su funweek (Di giovedì 27 gennaio 2022) Giovedì 27 gennaio su1 va in onda un nuovo episodio della saga di, precisamente il quarto: “e ildi”. La storia si fa ancora più appassionante e più oscura e si concluderà con la morte di uno studente di Hogwarts, un fatto che segnerà ancor di piùe il suo percorso scolastico e di vita. Senza contare che in questo episodio Colui-che-non-deve-essere-nominato torna in carne e ossa ad affliggere il mondo dei maghi.e ildisu Canale 5: gliche non hai maiLEGGI ANCHE: — L’unico personaggio realmente esistito di tutta la saga si trova nel film ...

Advertising

QuiMediaset_it : Continuano su #Italia1 i giovedì sera in compagnia di #HarryPotter : in prima serata va in onda… - TvCircle1 : RT @QuiMediaset_it: Continuano su #Italia1 i giovedì sera in compagnia di #HarryPotter : in prima serata va in onda #HarryPotterEilCaliceDi… - _annaritaa : @06IFIC0ULDFLY come anima mai e harry potter - ironzpidey : il figlio di ginny e harry potter be like - jimimVERS3 : RT @jungkookmysmile: vorrei fare un tweet di SUPER apprezzamento per questo jimin in stile Harry Potter perché MERITA ECCOME SE MERITA htt… -