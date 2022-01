Gravissimo incidente stradale | scooter finisce contro un camion | 16enne morto sul colpo

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Terribileoggi a Sassulo. Per cause ancora di accertare unoguidato da unsi è scontrato con un tir. Il ragazzo èsul. Sul caso indaga la polizia di Sassuolo. Il sinistro è avvenuto nei pressi di una semicurva. Si sta valutando un’eventuale invasione di corsia, dal momento cheviaggiavano in senso opposto. Da una primissima ricostruzione dell’accaduto, pare che il motociclista si sia scontrato con un. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi siano arrivati tempestivamente. Sul posto, oltre al 118, la polizia municipale. La notizia delle morte del ragazzo si è diffusa immediatamente in tutta Sassuolo. Si tratta solo dell’ultimo ...