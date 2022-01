Giorno Memoria | Roberti | deve segnare impegno permanente e non isolato

(Di giovedì 27 gennaio 2022) “Ladell’orrore della Shoah nonessere un evento occasionale, maun compito che richiama a undiffuso eche va rivolto in particolare alle giovani generazioni. Dobbiamo fare in modo che sulla pagina più buia della storia del mondo sia sempre accesa la lanterna per tenere deste le coscienze contro ogni negazionismo e contro il supremo male dell’indifferenza”. Lo ha rilevato l’assessore regionale alle Autonomie locali e alla Sicurezza Pierpaoloa margine della cerimonia deldellaalla Risiera di San Sabba a Trieste, dove ha deposto una corona insieme al commissario del Governo Annunziato Vardé e al sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, che ha tenuto il discorso inaugurale. “Lo studio ...

Quirinale : il Presidente #Mattarella nel Giorno della #Memoria: «Combattere, oggi e nel futuro, ogni germe di razzismo, antise… - GiuseppeConteIT : Ricordare significa coltivare ogni giorno la necessaria fermezza affinché orrori e crimini come l’Olocausto non app… - amnestyitalia : #GiornataDellaMemoria È necessario continuare a ricordare, ma è altrettanto importante mobilitarsi contro l’odio. O… - ItalyinMEX : RT @ItalyMFA: #GiornodellaMemoria??? #Farnesina si unisce a commemorazione e ricordo vittime #Shoah ???? Pres. Comitato Ministri Consiglio… - dr_liveislife : RT @fioremarro: Un giorno triste oggi, il giorno della memoria di tutti i martiri del mondo -

I falsi moralisti oggi sostengono che neldellanon è corretto fare analogie fra il nazismo a quanto avviene oggi. Ma questa è la falsa coscienza che interpreta la discriminazione in ..."Il 27 gennaio, data in cui, nel 1945, fu liberato il campo di Auschwitz, è per noi ildella, ilin cui ricordiamo la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché tutte le ...“La memoria dell’orrore della Shoah non deve essere un evento occasionale, ma segnare un compito che richiama a un impegno diffuso ...Sono quattro, i pompeiani che hanno vissuto l’incubo dei campi di concentramento. A ognuno di loro, il Capo dello Stato ha concesso la medaglia d'onore. Si tratta di Domenico Paduano, scultore e artef ...