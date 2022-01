Giallo a Napoli, bimbo di pochi mesi in fin di vita al Santobono con trauma cranico (Di giovedì 27 gennaio 2022) E’ in fin di vita il bimbo di pochi mesi di Benevento ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli. Il piccolo lotta per sopravvivere dopo aver subito un trauma cranico ed è ricoverato presso il nosocomio partenopeo dalla notte di mercoledì. Neonato con trauma cranico ricoverato al Santobono: si indaga La vicenda è finita al centro delle L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 27 gennaio 2022) E’ in fin diildidi Benevento ricoverato all’ospedaledi. Il piccolo lotta per sopravvivere dopo aver subito uned è ricoverato presso il nosocomio partenopeo dalla notte di mercoledì. Neonato conricoverato al: si indaga La vicenda è finita al centro delle L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

