Dynamite 26 01 22 Beach Break!

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Bentornati ai lettori di ZW, siamo super carichi per un nuovo e spettacolare appuntamento con! Siamo in quel di Cleveland, Ohio, per l’episodio specialeBreak e c’è tanta carne sul fuoco: Cody Rhodes e Sammy Guevara si affronteranno in un Ladder Match per decretare l’Undisputed TNT Champion e nel main event della serata assisteremo al capitolo conclusivo della rivalità tra Adam Cole ed Orange Cassidy. Siamo subito pronti per l’opener della serata, Cody e Sammy sono già sul ring. Cody Rhodes vs. Sammy Guevara, Ladder Match con in palio l’Undisputed TNT Championship (4 / 5) Cody e Sammy ci regalano un opener di grande fattura, i due non si risparmiano e si lasciano andare a colpi ad altissimo rischio dalla cima della scala, ne citiamo due in particolare: il terrificante Superplex di Cody da un’altezza siderale ed il perfetto ...

