Dalla prossima settimana si prevede un rallentamento delle infezioni (Di giovedì 27 gennaio 2022) “In base ai dati è possibile ipotizzare che, alla fine di questa settimana, l’andamento della pandemia entrerà nel cosiddetto plateau; quindi, Dalla prossima settimana, dovrebbe esserci una riduzione della curva dei contagi, che produrrà effetti positivi sulla domanda ospedaliera nell’arco di ulteriori 10-15 giorni”. Lo ha dichiarato il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi ai rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil durante l’incontro avvenuto questo pomeriggio in modalità telematica per tracciare un quadro della situazione pandemica, nell’ambito del quale è stata decisa la creazione di tavoli di confronto tra la Regione e i sindacati sugli investimenti legati al Pnrr e le tematiche legate alla sanità e alla salute. “La crescita dell’infezione nella nostra regione sta rallentando rispetto alle ... Leggi su udine20 (Di giovedì 27 gennaio 2022) “In base ai dati è possibile ipotizzare che, alla fine di questa, l’andamento della pandemia entrerà nel cosiddetto plateau; quindi,, dovrebbe esserci una riduzione della curva dei contagi, che produrrà effetti positivi sulla domanda ospedaliera nell’arco di ulteriori 10-15 giorni”. Lo ha dichiarato il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi ai rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil durante l’incontro avvenuto questo pomeriggio in modalità telematica per tracciare un quadro della situazione pandemica, nell’ambito del quale è stata decisa la creazione di tavoli di confronto tra la Regione e i sindacati sugli investimenti legati al Pnrr e le tematiche legate alla sanità e alla salute. “La crescita dell’infezione nella nostra regione sta rallentando rispetto alle ...

