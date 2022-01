Covid | lievissima flessione sui contagi | ancora tanti i decessi in Abruzzo

(Di giovedì 27 gennaio 2022) L'Aquila - Sono 3615 (di età compresa tra 1 mese e 100 anni) i nuovi casi positivi alregistrati oggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 204954. Dei positivi odierni, 2355 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi (di età compresa tra 50 e 94 anni, 3 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo, 3 in provincia dell’Aquila, mentre 1 risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 2786. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 98803 dimessi/guariti (+391 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 103365* (+3212 rispetto a ieri). *(nel totale sono ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid lievissima

abruzzo24ore.tv

Continua il calo dei bergamaschi in isolamento obbligatorio dopo essere stati contagiati dal, così come si registra unadiminuzione anche dei cittadini in isolamento fiduciario.... che segue la frenata legata al lockdown del 2020 e alla fase acuta dell'emergenza(...commercio all'ingrosso e al dettaglio e della riparazione di autoveicoli e motocicli ha subito una...L'Agenzia europea del farmaco ha raccomandato l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per il farmaco ...L'Agenzia europea del farmaco ha raccomandato l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per il farmaco ...