Continua lo sfruttamento di Log4Shell: a gennaio sono state rilevate più di 30.000 scansioni (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) - Milano, 27 gennaio 2022. Scoperta nel dicembre 2021, Log4Shell si è rapidamente trasformata nella vulnerabilità dell'anno. Sebbene la Fondazione Apache abbia rilasciato una patch per questo CVE subito dopo la sua scoperta, questa vulnerabilità Continua a rappresentare una grossa minaccia sia per gli utenti privati sia per le organizzazioni. Di fatto, durante le prime tre settimane di gennaio, i sistemi Kaspersky hanno bloccato 30.562 tentativi di attacco rivolti agli utenti sfruttando exploit che prendevano di mira la vulnerabilità Log4Shell. CVE-2021-442288, o Log4Shell, è una vulnerabilità di tipo Remote Code Execution (RCE) : significa che, se viene sfruttata su un server vulnerabile, gli attaccanti guadagnano la capacità di eseguire un codice arbitrario e prendere ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) - Milano, 272022. Scoperta nel dicembre 2021,si è rapidamente trasformata nella vulnerabilità dell'anno. Sebbene la Fondazione Apache abbia rilasciato una patch per questo CVE subito dopo la sua scoperta, questa vulnerabilitàa rappresentare una grossa minaccia sia per gli utenti privati sia per le organizzazioni. Di fatto, durante le prime tre settimane di, i sistemi Kaspersky hanno bloccato 30.562 tentativi di attacco rivolti agli utenti sfruttando exploit che prendevano di mira la vulnerabilità. CVE-2021-442288, o, è una vulnerabilità di tipo Remote Code Execution (RCE) : significa che, se viene sfruttata su un server vulnerabile, gli attaccanti guadagnano la capacità di eseguire un codice arbitrario e prendere ...

