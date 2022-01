Ciclismo | altra caduta in Colombia per un corridore Ineos Grenadiers | frattura al gomito per Brandon Rivera

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Sfortuna tremenda per lain terrana. In questi giorni alcuni dei corridori dello squadrone britannico si stanno allenando nel Paese sudamericano e, dopo la bruttissimache ha coinvolto Egan Bernal, tra le stelle della franchigia, oggi è arrivata un’bruttissima notizia. Sulle stesse strade del compagno di squadra è finito a terra, infatti, anche, 25enne nativo di Zipaquirá. Conseguenze meno gravi rispetto al connazionale, ma in ogni caso trasporto in ospedale arrivato subito, nella stessa località nella quale è presente Bernal.: migliorano le condizioni di Egan Bernal, eccellenti risultati dopo l’intervento spinale Peril comunicato ufficiale arrivato dalla ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo altra

RiminiToday

Che fosse una grande speranza del, si sapeva già e l'anno scorso ai Mondiali del Belgio lo aveva dimostrato vincendo l'... Pescando un po' più all'indietro, si trova qualcheperla: nel ...Como avrà un'volta il Giro d'Italia. Non sarà quello delpiù classico e conosciuto, ma quello della specialità handbike, disciplina paraciclistica, che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo ...Sfortuna tremenda per la Ineos Grenadiers in terra colombiana. In questi giorni alcuni dei corridori dello squadrone britannico si stanno allenando nel Paese sudamericano e, dopo la bruttissima caduta ...Il ciclismo amatoriale irpino è in piena espansione. Ad Atripalda, che vanta una antica tradizione ciclistica cresce ed è in continua espansione. L’inizio del nuovo anno ha portato un’interessante nov ...