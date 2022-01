Che tempo che fa, colpaccio storico per Fabio Fazio: "Chiamatela presidente", chi porta in studio (Di giovedì 27 gennaio 2022) E adesso Fabio Fazio sgancia la bomba. A Che tempo Che Fa in onda su Rai 3 arriva la nuova presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Dopo la morte di David Sassoli viene eletta la più giovane presidente del Parlamento Europeo di sempre. E' maltese, avvocata specializzata in diritto e politica europea, parlamentare europea dal 2013 e fa parte del Ppe. Si tratta della terza donna a ricoprire la carica di presidente del Parlamento Europeo. Il suo arrivo da Fazio, come racconta Davide Maggio, è previsto per domenica. Un vero boom. Una puntata epocale per il programma di Rai3. Fazio, si era appreso, avrebbe dovuto ospitare nella prima puntata del 2022 proprio David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo morto lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) E adessosgancia la bomba. A CheChe Fa in onda su Rai 3 arriva la nuovadel Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Dopo la morte di David Sassoli viene eletta la più giovanedel Parlamento Europeo di sempre. E' maltese, avvocata specializzata in diritto e politica europea, parlamentare europea dal 2013 e fa parte del Ppe. Si tratta della terza donna a ricoprire la carica didel Parlamento Europeo. Il suo arrivo da, come racconta Davide Maggio, è previsto per domenica. Un vero boom. Una puntata epocale per il programma di Rai3., si era appreso, avrebbe dovuto ospitare nella prima puntata del 2022 proprio David Sassoli, ildel Parlamento europeo morto lo ...

