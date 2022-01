Calciomercato Roma, Diawara apre alla cessione: due club su di lui (Di giovedì 27 gennaio 2022) Calciomercato Roma, Diawara pronto a lasciare il club giallorosso nei prossimi giorni. Due squadre di Serie A sulle sue tracce Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Amadou Diawara si sarebbe convinto a lasciare la Roma, dove ormai è finito ai margini del progetto. Sulle tracce del centrocampista ci sono Cagliari e Sampdoria, pronti a sfidarsi in questi ultimi giorni di mercato per la firma del guineano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022)pronto a lasciare ilgiallorosso nei prossimi giorni. Due squadre di Serie A sulle sue tracce Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Amadousi sarebbe convinto a lasciare la, dove ormai è finito ai margini del progetto. Sulle tracce del centrocampista ci sono Cagliari e Sampdoria, pronti a sfidarsi in questi ultimi giorni di mercato per la firma del guineano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

