Atalanta | Percassi | “Gosens all’Inter? Voleva andare in una big”

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 gennaio 2022) “? Ora sta facendo le visite mediche, aspettiamo. Robin è un ragazzo che ci ha dato tanto, aveva la speranza e l’ambizione diin un grande club, penso se lo sia strameritato. Era un’opportunità che era giusto gli concedessimo per quello che ha fatto con l’. Però noi andiamo avanti”. Queste le parole dell’amministratore delegato dell’Lucasulla cessione di. “Cambiaso del Genoa il giocatore giusto peravanti? Ci possono essere sempre delle opportunità, però va detto che in quel ruolo siamo gia’ coperti. Se ci piace? Non lo conosco (sorride ndr). Miranchuk? Rimane”, ha annunciato all’arrivo in un hotel di Milano per l’assemblea della Lega Serie A. SportFace.