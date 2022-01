Amici 21 | registrazione annullata | cosa è accaduto e ipotesi diretta del 30 01

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Brutta notizia per i fan di21, laprevista per il pomeriggio di ieri è saltata forse a L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : Amici registrazione

L'appuntamento di domenica 30 gennaio conè, infatti, confermato . La produzione del programma ha solo annullato laper prendersi qualche giorno e gestire al meglio la situazione. ...Ho passato i successivi sei anni a produrre in maniera amatoriale pezzi pere conoscenti, ... così io e Nic ci siamo trasferiti lì per poter continuare il lavoro negli studi didel ...La nuova registrazione di Amici è stata annullata. Ci sarebbe ancora una volta il Covid di mezzo. Quale sarà il destino della nuova puntata?La pandemia non ha risparmiato neanche Amici, visto che per il Covid la registrazione di una puntata è stata cancellata.