AEW: C’è posto solo per un campione TNT. Incredibile Ladder Match tra Cody e Sammy Guevara (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un mese fa Cody Rhodes ha sconfitto Sammy Guevara ed è diventato per la terza volta campione TNT, poi è stato colpito dal Covid e la AEW ha insolitamente scelto di incoronare un campione ad interim, con Sammy Guevara che ha sconfitto Dustin Rhodes. Con il ritorno di Cody è stato sancito un Ladder Match per unificare le due cinture e avere un unico vero campione TNT. Due pazzi Si è aperta col botto la puntata speciale “Beach Break” di Dynamite, subito il Ladder Match tra Cody e Guevara con una stretta di mano prima di iniziare l’incontro. È stato un Match Incredibile, da togliere il fiato in ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un mese faRhodes ha sconfittoed è diventato per la terza voltaTNT, poi è stato colpito dal Covid e la AEW ha insolitamente scelto di incoronare unad interim, conche ha sconfitto Dustin Rhodes. Con il ritorno diè stato sancito unper unificare le due cinture e avere un unico veroTNT. Due pazzi Si è aperta col botto la puntata speciale “Beach Break” di Dynamite, subito iltracon una stretta di mano prima di iniziare l’incontro. È stato un, da togliere il fiato in ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE AEW: C'è posto solo per un campione TNT. Incredibile Ladder Match tra Cody e Sammy Guevara -… - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Non c’è fiducia in Finn Balor, ma la dirigenza non vuole che vada in AEW - -

Ultime Notizie dalla rete : AEW C’è AEW Dynamite Report 12/01/22 - Interim Title Match Tuttowrestling