Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2022 ore 10:30 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Viabilità DEL 26 GENNAIO 2022 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RISOLTO L’INCIDENTE SULLA FIRENZE-Roma, TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE NORD E GUIDONIA MONTECELIO, PERMANGONO RALLENTAMENTI, IN DIREZIONE SUD CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER LAVORI DA TOR CERVARA AL RACCORDO, IN USCITA PERMANGONO I DISAGI SU VIA TRIONFALE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE DA VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI A VIA DI CASAL DEL MARMO VERSO IL CENTRO E DA VIA FRATELLI GUALANDI A VIA BENEDETTO BACCHINI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE CON RIPERCUSSIONI, TRAFFICO RALLENTATO SULLE STRADE ADIACENTI INCIDENTE RISOLTO ANCHE IN VIA BELMONTE IN SABINA TRA VIA DI CASAL MONASTERO E VIALE GIUSEPPE CAPPI, CIRCOLazioNE SCORREVOLE DIAMO ORA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 26 gennaio 2022)DEL 26 GENNAIOORE 10.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SULLA FIRENZE-, TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE NORD E GUIDONIA MONTECELIO, PERMANGONO RALLENTAMENTI, IN DIREZIONE SUD CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER LAVORI DA TOR CERVARA AL RACCORDO, IN USCITA PERMANGONO I DISAGI SU VIA TRIONFALE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE DA VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI A VIA DI CASAL DEL MARMO VERSO IL CENTRO E DA VIA FRATELLI GUALANDI A VIA BENEDETTO BACCHINI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE CON RIPERCUSSIONI, TRAFFICO RALLENTATO SULLE STRADE ADIACENTI INCIDENTE RISOLTO ANCHE IN VIA BELMONTE IN SABINA TRA VIA DI CASAL MONASTERO E VIALE GIUSEPPE CAPPI, CIRCONE SCORREVOLE DIAMO ORA ...

Advertising

romamobilita : #Roma #viabilità via Trionfale, per lavori, riduzione di carreggiata nel tratto compreso tra via Nevio e via Prisciano - romamobilita : #Roma #viabilità Per lavori, sulla Tangenziale direzione San Giovanni è chiusa la rampa di uscita che porta su vial… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso a via Casilina, tra via di Tor Pignattara/via di Acqua Bullicante e piazza del Pigneto - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso a via Prenestina, tra largo Preneste-Portonaccio e piazzale Prenestino - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso a via dei Prati Fiscali, tra largo Valtournanche e via Salaria-Villa Ada -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 26 - 01 - 2022 ore 07:30 VIABILITÀ DEL 26 GENNAIO 2022 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA L'INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE - ROMA, TRA ...

Traffico Roma del 26 - 01 - 2022 ore 07:30 Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione bentrovate a questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità il traffico Traffico indicato sostenuto interamente a causa degli spostamenti del ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2022 ore 18:45 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 26 GENNAIO 2022 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA L'INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE -, TRA ...LuceverdeBuongiorno dalla redazione bentrovate a questo primo appuntamento della giornata con informazione sullail traffico Traffico indicato sostenuto interamente a causa degli spostamenti del ...