Venom-La furia di Carnage | una lotte tra mostri divertente e orchestrata benissimo

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)-LADIDVD, in edicola. Con Tom Hardy, Woody Harrelson. Regia di Andy Serkis. Produzione USA 2021. Durata: 1 ora e 43 minuti LA TRAMA Torna uno dei più azzeccati personaggi dei fumetti sui super eroi. Si tratta del giornalista Eddie Brock (Tom Hardy) afflitto da uno sdoppiamento di personalità. Nella vita di tutti i giorni sembra (ed è) brava persona, ma in corpo ospita, un mostro che ogni tanto esce dall'involucro di Eddie e commette mostruose azioni. Talvolta però utili. Come quando salta fuori, altra orrida creatura però priva di un benefico controllo.è difatti ospite di Kasady un serial killer il quale non chiede di meglio che trasformarsi ine fare strage. Eddie involontariamente lo scatena quando va a ...

