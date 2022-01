Uomini e Donne: Giorgio Manetti Affossa Gemma e la Redazione! (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Giorgio Manetti è tornato a parlare della sua ex Gemma Galgani in una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv. L’ex cavaliere non è stato tenero con la sua ex fiamma e ha mandato, seppur indirettamente, una frecciata pure alla redazione di Uomini e Donne. Ecco quello che ha dichiarato il nostro Giorgio Manetti! Giorgio Manetti: frecciate a Gemma e alla redazione di U&D Giorgio Manetti è indubbiamente uno dei cavalieri che più ha lasciato il segno in quel di Uomini e Donne. La sua liason amorosa con Gemma Galgani ha fatto storia. Sono ormai passati anni da allora, ma di certo i fan del programma ricorderanno ancora quando ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 26 gennaio 2022)è tornato a parlare della sua exGalgani in una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv. L’ex cavaliere non è stato tenero con la sua ex fiamma e ha mandato, seppur indirettamente, una frecciata pure alla redazione di. Ecco quello che ha dichiarato il nostro: frecciate ae alla redazione di U&Dè indubbiamente uno dei cavalieri che più ha lasciato il segno in quel di. La sua liason amorosa conGalgani ha fatto storia. Sono ormai passati anni da allora, ma di certo i fan del programma ricorderanno ancora quando ...

