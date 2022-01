Tempo asciutto che favorisce l’inquinamento (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Centro Meteo Lombardo offre le previsioni del Tempo su Bergamo e la provincia con il bollettino curato da Francesco Sudati. ANALISI GENERALE Prosegue incontrastato il dominio anticiclonico sulle zone occidentali dell’Europa centro-meridionale, che impedisce alle correnti perturbate atlantiche di raggiungere l’Italia, facendole invece scorrere altrove. Ne consegue sulla nostra regione un Tempo ancora asciutto, piuttosto mite (per il periodo) in montagna e freddo umido in pianura, caratterizzato anche da un forte accumulo di inquinanti nei bassi strati atmosferici. Mercoledì 26 gennaio 2022 Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso sui monti di gran parte della regione. Uggioso con foschie dense e nebbie sulla pianura padana, specialmente nei settori di bassa pianura, ove potranno insistere per gran parte della giornata. ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Centro Meteo Lombardo offre le previsioni delsu Bergamo e la provincia con il bollettino curato da Francesco Sudati. ANALISI GENERALE Prosegue incontrastato il dominio anticiclonico sulle zone occidentali dell’Europa centro-meridionale, che impedisce alle correnti perturbate atlantiche di raggiungere l’Italia, facendole invece scorrere altrove. Ne consegue sulla nostra regione unancora, piuttosto mite (per il periodo) in montagna e freddo umido in pianura, caratterizzato anche da un forte accumulo di inquinanti nei bassi strati atmosferici. Mercoledì 26 gennaio 2022Previsto: Sereno o poco nuvoloso sui monti di gran parte della regione. Uggioso con foschie dense e nebbie sulla pianura padana, specialmente nei settori di bassa pianura, ove potranno insistere per gran parte della giornata. ...

