Simona | picchiata e uccisa nella sua casa | arrestato il compagno

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Prima il fermo, ora le manette. E' statoildiMichelangeli, la 41enne trovata morta nel suo appartamento di via Baldini a Roma lo scorso martedì 18 gennaio. L'uomo, 40 anni, era già in stato di fermo...

Come se non bastasse è statala vicina di casa intervenuta per cercare di arrestare la ... (...) Leggi l'articolo integrale sul giornale in edicolaDuciIl perché è ancora un mistero che neanche l'avvocato riesce ancora a spiegarsi: "non conosce ... sarebbe ricomparsa: avrebbe bussato al portone, iniziato a offenderla e poi. "Mi ha ...Quanto accaduto a San Paolo è gravissimo e solo grazie alla prontezza dei soccorritori che hanno avvisato le forze dell'ordine l'uomo è stato arrestato» Preso dal panico lui ha chiamato il 112: «Corre ...I rilievi medico-legali hanno stabilito che alcune delle lesioni sul corpo della donna erano state procurate poco prima dell'arrivo dei sanitari ...