Sampdoria | forte interesse per un talento del Sudamerica | i dettagli della trattativa!

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il campionato, fino a questo momento, è stato pieno di delusioni e povero di gioie. A nulla sembrerebbe esser servito il cambio in panchina, con Giampaolo che domenica ha perso lo scontro salvezza con Thiago Motta al Picco di La Spezia. Perciò la dirigenza blucerchiata sta intervenendo con forza sul mercato. Giampaolo avrà a disposizione sicuramente Stefano Sensi, che si trasferisce in Liguria dall’Inter con la formula del prestito secco., ma non finisce qui. Jorge Carrascal River PlateInfatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, attraverso il suo profilo Twitter, la squadra ligure sarebbe seriamente interessata anche ad uno dei più grandi talenti del calciono, Jorge Carrascal del River Plate. Arriverebbe in italia con la formula del prestito. LEGGI ANCHE: Assurdo ...

Advertising

_Morik92_ : Su #Dragusin, la #Salernitana ha manifestato un forte interesse ma non si muoverà dalla #Sampdoria. Così mi è stato… - Cucciolina96251 : RT @marcoconterio: ?? Il ds della #Sampdoria Faggiano a @TuttoMercatoWeb ??? 'Sensi dell'#Inter la prima scelta, siamo fiduciosi' ???'Carrasc… - Ek_Ooh : @daniimpera31 @bimbodibarella petagna contro genoa e sampdoria è il gicoatore piu forte mai esistito nella storia del calcio - Emanuel70123144 : RT @_Morik92_: Su #Dragusin, la #Salernitana ha manifestato un forte interesse ma non si muoverà dalla #Sampdoria. Così mi è stato precisat… - JeanMarie1899 : RT @marcoconterio: ?? Il ds della #Sampdoria Faggiano a @TuttoMercatoWeb ??? 'Sensi dell'#Inter la prima scelta, siamo fiduciosi' ???'Carrasc… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria forte

Il club punta, anzi fortissimo su di lui, perché un simile investimento pesa, specialmente di ... Nel frattempo è tutto fatto per il prestito di Sensi alla(oggi le visite mediche), ...... anche in Asia e America, dove Sorare è increscita. La piattaforma, inoltre, sta anche ... Juventus, Lazio, Roma, Napoli, Inter, Milan, Udinese, Cagliari,, Genoa, Verona e Monza. TAGS ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Maya Yoshida, difensore della Sampdoria, è rammaricato per le sue condizioni di salute: le parole per il club e la Nazionale «Odio essere infortunato, a ...Tutto fatto o quasi per il passaggio di Mohamed Ihattaren all'Ajax, dalla Juventus, ecco le ultime notizie di calciomercato sull'ex Sampdoria ...