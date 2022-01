Rustica al formaggio con Acciughe e Mozzarella! Ricetta veloce!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una torta salata perfetta per chi ama i sapori decisi e fuori dall’ordinario è la quice di sfoglia di mozzarella e alici. Molto semplice da realizzare potrete servirla a tavola come un secondo piatto sfizioso o ai vostri ospiti per cena. Potete scegliere solo voi il momento giusto per gustare questa delizia salata. Per preparare 4 o 6 porzioni servono i seguenti ingredienti: 1 uovo 30 gr di parmigiano Pangrattato q.b. 1 bicchiere di latte 350 gr di mozzarella (consiglio il filone per pizze per evitare l’acqua) Sale Pepe nero 10 alici sott’olio 1 rotolo di pasta sfoglia Procedimento Il primo step da realizzare è quello di far scolare la mozzarella (se usate il filone di mozzarelle per pizze eviterete questo passaggio) per 10 minuti. In questo modo la mozzarella rilascerà senza nessun aiuto da parte d alcun agente esterno il proprio liquido. Ovviamente questo procedimento andrà ...