Ruotare lo schermo del PC e orientamento del monitor Windows

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) In molte postazioni professionali troviamo duecollegati al computer: ilclassico orientato in orizzontale ed un secondoorientato in verticale, utile per avviare programmi su una schermata separata lunga e stretta o per programmare su unopiù stretto. Questo trucco dellogirato può essere utilizzato anche quando colleghiamo il computer alla TV (per usare entrambi gli schermi) o nel caso in cui il portatile viene collegato a un proiettore, che se capovolto, potrebbe mostrare l'immagine delloall'incontrario In altre occasioni invece, usando un portatile leggero, può essere comodo leggere documenti o siti web prendendolo in mano come fosse un libro, con loin verticale. Nella guida che segue vi mostreremo come ...