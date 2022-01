Recovery plan, l’ipotesi di una revisione causa aumento dei prezzi. Strada in salita: serve nuovo esame di Commissione e Consiglio Ue (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia, nella seconda parte del 2022, potrebbe cambiare. È stato il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini a mettere sul tavolo l’ipotesi – fino ad ora solo un’indiscrezione – intervenendo martedì a un convegno organizzato dal Cnel. A determinare la revisione sarebbe l’aumento dei prezzi delle materie prime, che potrebbe mettere in difficoltà gli appaltatori nel rispettare le scadenze sui 100 tra milestone e target previsti dal governo per quest’anno e impedire tout court di realizzare tutte le opere previste. Formalmente, in effetti, il regolamento europeo sul Next generation Eu consente ai Paesi di fare modifiche ma solo se ci sono “circostanze oggettive” che lo giustifichino. E la Strada è tutt’altro che in discesa: servirebbe una nuova ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia, nella seconda parte del 2022, potrebbe cambiare. È stato il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini a mettere sul tavolo– fino ad ora solo un’indiscrezione – intervenendo martedì a un convegno organizzato dal Cnel. A determinare lasarebbe l’deidelle materie prime, che potrebbe mettere in difficoltà gli appaltatori nel rispettare le scadenze sui 100 tra milestone e target previsti dal governo per quest’anno e impedire tout court di realizzare tutte le opere previste. Formalmente, in effetti, il regolamento europeo sul Next generation Eu consente ai Paesi di fare modifiche ma solo se ci sono “circostanze oggettive” che lo giustifichino. E laè tutt’altro che in discesa: servirebbe una nuova ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Recovery plan, l’ipotesi di una revisione causa aumento dei prezzi. Strada in salita: serve nuovo esame di Commissione… - fattoquotidiano : Recovery plan, l’ipotesi di una revisione causa aumento dei prezzi. Strada in salita: serve nuovo esame di Commissi… - Enzo08647104 : RT @lucianocapone: “Caro Ministro, ti scrivo per suggerire il fiore di Cannabis terapeutica quale possibile antidoto al Coronavirus”. Il s… - ZacloClara : Non può essere Mario Draghi il PdR ora, altrimenti i soldi del Recovery Plan l’Europa ce li da cor coso, come se ch… - CavaliereAvv : @matteorenzi Buongiorno Matteo sono concorde , auspichiamo l’habemus Presidente entro Venerdì , il Paese ha bisogno… -